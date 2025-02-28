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Рада приняла закон о признании результатов обучения украинских детей за рубежом

девочки, книги, тетради
Результаты обучения украинских детей за границей будут признаваться в Украине. Фото: freepik

28 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект № 12375, регулирующий признание результатов обучения за рубежом, а также признание образовательных центров, созданных за границей в виде школ, субботних и воскресных школ и общественных организаций.

Об этом сообщило Министерство национального единства Украины.

Инициатором законопроекта о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" о признании результатов обучения, полученных гражданами Украины за рубежом, выступил народный депутат Сергей Бабак.

Как указано в пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является предоставление Кабмину правовых оснований для урегулирования всех вопросов о порядке признания результатов обучения, полученных гражданами Украины путем формального и/или неформального образования у субъектов образовательной деятельности, которые находятся за границей (кроме Российской Федерации).

Что предусмотрено законом ?

Законопроект № 12375 предусматривает следующее:

  • результаты обучения украинских детей за границей будут официально признаваться;
  • хабы, школы выходного дня, общественные организации, предоставляющие образовательные услуги нашим детям за границей, наконец-то получат официальный статус.

"Закон создает правовые основания для того, чтобы украинское образование за рубежом получило поддержку, а наши дети не теряли связь с родной культурой и языком", — отметил вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Алексей Чернышев.

Министерство образования и науки Украины уже инициировало общественные обсуждения проекта постановления Кабимина, подробно очертив механизм признания результатов обучения, полученных украинскими детьми за пределами родины.

Важно, что реализация законопроекта не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджета.

Напомним, правительство утвердило новую образовательную программу "Школа офлайн", которая начнет свою работу с 1 сентября 2025 года, с целью обеспечения качественного образования для детей в условиях войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук