Рада возобновила обязанность бизнеса отчитываться о выбросах парниковых газов

Верховная Рада приняла закон о возобновлении мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. За принятие в целом соответствующего законопроекта №12131 проголосовало 298 депутатов, сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Документ в октябре подал ряд членов парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования, и уже 21 ноября он был одобрен в первом чтении. Авторы указывали, что документ направлен на соблюдение обязательств Украины в рамках Ukraine Facility Plan.

Напомним, что система мониторинга, отчетности и верификации (МОВ) выбросов заработала в Украине с 2021 года. Однако после полномасштабного российского вторжения, а именно в июле 2022 года, был принят закон, которым представление компаниями и ФЛП отчетности, в том числе и этой, было перенесено на послевоенный период.

В то же время принятым ныне актом прописывается, что упомянутый закон больше не касается правоотношений, регулируемых законом об основах МОВ выбросов парниковых газов. То есть представление соответствующих документов операторами, которые не делали этого с момента введения военного положения, снова становится обязательным.

"Восстановление обязательной системы МОВ во время военного состояния обеспечит сбор верифицированных и прозрачных данных и позволит перейти к следующему шагу по созданию системы торговли квотами на выбросы в Украине, которая является наиболее эффективным рыночным механизмом сокращения выбросов парниковых газов", — отмечалось в пояснительной записке к документу.

При этом закон разграничивает операторов на тех, чья установка не получила повреждений из-за войны; получила значительные (полностью разрушены) или незначительные (частично разрушены) повреждения, и детализирует обязанности по представлению отчетности операторами таких установок.

Согласно окончательной редакции второго чтения, документ должен будет вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Для вступления в силу, напомним, закон сперва должен подписать президент.

Важно, что при подготовке финальной версии документа была учтена правка, согласно которой оператор имеет право не представлять отчет за 2021, 2022 и 2023 годы. За 2024 год оператор имеет право подать отчет до конца года, в котором этот закон вступит в силу.

Напомним также, что в 2023 году Кабинет министров одобрил порядок мониторинга промышленностью загрязняющих атмосферу выбросов, установив, однако, что он начнет действовать только после завершения военного положения. В частности, предприятия должны будут в течение пяти лет установить системы контроля на новое оборудование.