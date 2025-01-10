Рада запускает процедуру увольнения министра энергетики Галущенко

Народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Инна Совсун зарегистрировала постановление об увольнении министра энергетики Германа Галущенко. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, со дня назначения Галущенко главой Минэнерго накопилось более чем достаточно поводов отправить его в отставку.

"Сейчас просто призываю других народных депутатов поддержать постановление об отставке Галущенко. Номер в СЕДО (Система электронного документооборота – ред.) – 8109 (карта документа 1779275). Также наша фракция требует, чтобы следующее заседание Верховной Рады началось с доклада пока еще министра Галущенко о коррупции в министерстве, согласно решению парламента, которое он игнорирует уже несколько месяцев. А потом уже можно рассматривать отставку", – написала она.

Конфликт Совсун и Галущенко в Раде из-за достройки ХАЭС

Решению депутата относительно Галущенко предшествовал спор с ним во время "Часа вопросов к правительству" из-за достройки Хмельницкой АЭС. Он сказал, что этот вопрос согласован с американцами. На что Совсун отметила, что члены энергетического комитета получили сообщения от делегации Еврокомиссии и Посольства США в Украине из-за не соответствующих действительности подобных сообщений в СМИ.

"На самом деле никакой поддержки со стороны партнеров нет, и они хотели бы в будущем избежать таких манипуляций", – подчеркнула депутат, намекая на коррупционную составляющую достройки ХАЭС.

В свою очередь, по словам Совсун, Галущенко назвал представителей Еврокомиссии "клерками среднего звена" и заявил: "Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство". Она отметила: спор в Раде является свидетельством того, что "Галущенко больше не может даже притворяться адекватным и профессионально компетентным".

На сайте Верховной Рады уже есть стенограмма заседания.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк сообщил об официальном запуске процедуры увольнения Галущенко. По его словам, к Совсун уже присоединились депутаты из разных фракций.

Реакции главы Минэнерго на инициативу о его увольнении пока не последовало.

К моменту публикации в списке поступлений Верховной Рады соответствующего проекта постановления также нет.

Напомним, Герман Галущенко возглавил Министерство энергетики Украины 29 апреля 2021 года.