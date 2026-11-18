Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью $155 млн. Кроме финансирования закупок систем ПВО и боеприпасов Оттава передаст до 1,6 млн патронов калибра 20 мм и около 250 тыс. сухпайков для украинских военных.

Как пишет Dilo, об этом во время 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе сообщил министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти, передает Минобороны страны.

Усиление ПВО и противодействие дронам

Наибольшая часть средств из нового пакета – $80 млн – пойдет на закупку современных электрооптических сенсорных систем MX-15D от канадского производителя WESCAM.

Это оборудование усилит возможности Украины в обнаружении и перехвате российских ракет и ударных дронов в рамках коалиции ПВО под руководством США.

Дополнительно для защиты неба и критической инфраструктуры Канада передаст со складов собственных вооруженных сил до 1,6 млн. боеприпасов калибра 20 мм , которые эффективно применяются для сбивания беспилотников типа Shahed.

Куда еще пойдут деньги

Остальное финансирование и материальную помощь распределят по следующим направлениям:

$45 млн направят на чешскую инициативу по закупке боеприпасов — с этим вкладом общий вклад Канады в проект превысит $500 млн. Средства пойдут на дальнобойные снаряды и ракеты для ПВО (в частности, AIM-7, R-73 и R-27).

$30 млн выделят на зимнюю форму и экипировку: водонепроницаемые ботинки, утепленные куртки, термобелье, спальные мешки и укрытия для сна.

Около 250 000 сухпайков (индивидуальных продуктовых наборов) получат бойцы, выполняющие задания на передовой без доступа к регулярному горячему питанию.

По данным канадского правительства, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Оттава предоставила Украине военную помощь на сумму свыше $8,5 млрд, а общий объем всей поддержки достиг почти $25,5 млрд. Кроме того, в феврале 2026 года Канада UNI продолжила военную тренировочную миссию Opera2.

Напомним, в сентябре Украина и Канада договорились развивать совместное производство украинских беспилотников : 30% техники, производимой в рамках будущей Drone Deal, планируют передавать Украине.