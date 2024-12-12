Расширение таможенных льгот для беспилотников и отсрочку Евро-6 для грузовиков хотят принять без второго чтения

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует поддержать сразу за основу и в целом законопроекты №12266 об изменениях в Налоговый кодекс и №12267 об изменениях в Таможенный кодекс.

Об этом сообщили глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа") и его заместитель Ярослав Железняк ("Голос"). Речь идет о документах, внесенных 29 ноября большими группами депутатов во главе с Гетманцевым в обоих случаях.

На заседании комитета они были одобрены единогласно 24 нардепами. По словам Железняка, рассмотрение документов в зале парламента ожидается уже на следующей пленарной неделе (17-20 декабря). В частности, проекты законов предусматривают следующие изменения:

предоставление льготы по таможенным платежам для ввоза составляющих производства снарядов и боеприпасов; продление действия льготы по таможенным платежам для БПЛА, приборов ночного видения, антидроновых ружей; распространение льготы на составляющие и материалы не только для летательных аппаратов, но и наземных и водных беспилотных систем; отсрочка на два года до 1 января 2027 года требования о соответствии экологическим нормам Евро-6 для грузовых автомобилей и автобусов; возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса из-за отсутствия в уставе соответствующих положений; необложение НДФЛ доходов в виде собранных волонтером средств, которые были переданы в пользу благотворительных фондов; возможность предоставления дополнительного блага работникам БФ без риска потери статуса неприбыльной организации (до 5% от дохода организации за год); продление до конца военного положения льготы по НДС для национального кинематографа; отмена требования об оценке для рынка подержанных авто; полная и окончательная фискализация игорного бизнеса.

Отметим, что в ноябре 2023 года освобождение от ввозной пошлины и НДС для таких товаров как БПЛА, тепловизоры, оптические прицелы и другие средства обеспечения нацбезопасности было продлено до 1 января 2025 года.

Напомним также, что официальный перечень волонтеров в Украине с начала 2024 года вырос в полтора раза: в него внесено еще около 3,5 тысячи человек. Общее же их количество превысило 10,4 тысячи. При этом в нынешнем году украинцы стали чаще донатить именно на "банки", чем крупным фондам и благотворительным организациям.

В прошлом же году три крупнейших фонда, а именно: United 24, "Вернись живым" и Фонд Сергея Притулы смогли собрать 18,75 миллиарда гривен. Впрочем, эта сумма оказалась почти вдвое меньшей, чем в 2022 году.