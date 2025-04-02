Растрата $71,6 млн на ГП "Заря-Машпроект": дело направлено в суд

В суд передано дело о завладении 71,6 млн долл. со стороны руководства ГП "НПКГ "Заря"-"Машпроект". По версии следствия, должностные лица предприятия организовали схему незаконного экспорта продукции собственного производства за границу, что привело к значительным финансовым убыткам.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикрупционного бюро.

Напомним, в сентябре 2023 года экс-руководителям государственного предприятия и директору частной компании-нерезидента сообщили о подозрении в завладении в составе организованной группы средствами ГП на сумму 1,32 млрд грн.

О ходе расследования

Схема была организована руководством ГП, которое осуществляло экспорт продукции собственного производства за границу.

С этой целью с иностранной компанией был заключен ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна предоставлять услуги по поиску потенциальных покупателей и ведению переговоров по заключению соответствующих контрактов.

В результате, в период с 2013 по 2018 год, на счета компании-нерезидента ГП безосновательно было перечислено 71,6 млн долл. в качестве оплаты за фиктивные агентские услуги.

В дальнейшем средства легализовывались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экскеровникам ГП.

Нанесение ущерба на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы.

Дело направлено в суд

2 апреля 2025 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), по материалам досудебного расследования НАБУ, направил в суд обвинительный акт в отношении четырех бывших генеральных директоров государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", отмечает прессслужба САП.

Их разоблачили в соучастии в завладении средствами госпредприятия в составе организованной группы на сумму 71,6 млн долларов (1,32 млрд грн по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Доказательства противоправной деятельности участников схемы получены как результат международной правовой помощи, запросы на которую были направлены более чем в 20 стран. Индийские компетентные органы подтвердили факт фиктивности услуг.

Кроме того, благодаря данным от Швейцарии и Латвии, было отслежено движение незаконно полученных от государственного предприятия средств в сумме 795 тыс. долл., более 222 тыс. евро и 275 тыс. долл.