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Разминирование Украины: сертификация операторов и техники ускорилась вдвое
Сертификация операторов противоминной деятельности ускорилась более чем вдвое, в прошлом году их количество выросло с 28 до 73, а сейчас уже насчитывается 80.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по резиноминированию.
Межведомственная рабочая группа также обсудила реализацию экспериментального проекта по сертификации механизированных средств разминирования.
Как отметил Игорь Безкаравайный, в 2023 году был выдан только 1 сертификат, тогда как в 2024 уже 16 сертификатов и соглашений на право применения сертификата соответствия продукции.
Участники заседания также рассмотрели шаги, которые могут усилить возможности Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники по сертификации техники и оборудования для разминирования.
На заседании также обсудили:
- создание рабочей группы по разработке технического регламента на основе результатов экспериментального проекта по сертификации машин и оборудования для разминирования;
- укомплектование органов оценки соответствия специалистами в необходимом количестве для полного проведения инспекции очищенных территорий;
- разработка автоматизированной модели для определения приоритетности работ в сфере гуманитарного разминирования;
- мониторинг деятельности сертифицированных операторов.
О разминировании Украины
Украина на уровне государственного стандарта нормировала использование беспилотных летательных аппаратов и спутниковых снимков для обследования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.
Добавим, с начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тысяч. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.
Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.