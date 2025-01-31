Разминирование Украины: сертификация операторов и техники ускорилась вдвое

Сертификация операторов противоминной деятельности ускорилась более чем вдвое, в прошлом году их количество выросло с 28 до 73, а сейчас уже насчитывается 80.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по резиноминированию.

Межведомственная рабочая группа также обсудила реализацию экспериментального проекта по сертификации механизированных средств разминирования.

Как отметил Игорь Безкаравайный, в 2023 году был выдан только 1 сертификат, тогда как в 2024 уже 16 сертификатов и соглашений на право применения сертификата соответствия продукции.

Участники заседания также рассмотрели шаги, которые могут усилить возможности Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники по сертификации техники и оборудования для разминирования.

На заседании также обсудили:

создание рабочей группы по разработке технического регламента на основе результатов экспериментального проекта по сертификации машин и оборудования для разминирования;

укомплектование органов оценки соответствия специалистами в необходимом количестве для полного проведения инспекции очищенных территорий;

разработка автоматизированной модели для определения приоритетности работ в сфере гуманитарного разминирования;

мониторинг деятельности сертифицированных операторов.

О разминировании Украины

Украина на уровне государственного стандарта нормировала использование беспилотных летательных аппаратов и спутниковых снимков для обследования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

Добавим, с начала крупномасштабной войны саперы возобновили использование 35 тысяч. кв. км украинской территории. Из них около 17 тыс. кв. км были очищены в 2024 году.

Следует отметить, что Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами в хозяйственное использование в течение 10 лет.