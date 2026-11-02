Разработчик чат-бота Claude привлечет до $3,5 млрд в Японии во время своего IPO

Американский стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic рассчитывает привлечь до 3,5 миллиарда долларов от вкладчиков из Японии во время первой публичной продажи своих акций на рынке Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно официальным регистрационным документам, продажей акций в Японии будет управлять компания Mizuho Securities Co., тогда как сбором и проработкой заявок от покупателей будут заниматься Goldman Sachs Group Inc., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. и Morgan Stanley MUFG Securities Co.

Организаторами и финансовыми гарантами сделки также выступают банковские группы Mizuho Financial Group Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Доступ к ценным бумагам и ситуация на рынке

Япония, где выход компаний на биржу упал до самого низкого показателя за последние 14 лет, станет одним из немногих зарубежных рынков с прямым доступом к акциям создателя чат-бота Claude.

Помимо японских финансовых компаний приобрести ценные бумаги на старте торгов смогут инвесторы из Австралии, Канады и некоторых стран Европы.

Компания Anthropic официально начала процесс выхода на биржу в прошлом месяце на фоне попыток мирового бизнеса активно привлекать свободные финансы через открытые торги.

В частности, гигант Meta Platforms Inc. рассчитывает привлечь до 95 миллиардов долларов через продажу акций двух типов, а компания Alphabet Inc. планирует выручить до 85 миллиардов долларов. Продажа ценных бумаг Anthropic покажет, насколько международные инвесторы готовы и дальше вкладывать средства в отрасль искусственного интеллекта.

Напомним, ранее сообщалось, что Anthropic официально готовится к выходу на биржу, и этот шаг может стать одним из самых больших в истории рынка. Американская Anthropic, разработчик искусственного интеллекта Claude, подала регуляторам в США официальную заявку на проведение первого публичного размещения акций и намерена торговаться на американской бирже Nasdaq под сокращенным названием ANT.