Реакторы не для Украины: в Болгарии готовятся к строительству центров искусственного интеллекта

Продажа Украине реакторов с болгарской АЭС "Белене" для нужд Хмельницкой АЭС временно остановлена, поскольку Болгария рассматривает возможность создания масштабных дата-центров, которым необходим стабильный и недорогой источник энергии — в том числе атомный.

Об этом заявил лидер ведущей парламентской партии ГЕРБ Бойко Борисов, сообщает болгарское агентство BТА.

Болгария сохранит ядерные реакторы для своих проектов

Лидер болгарской партии ГЕРБ Бойко Борисов прокомментировал отказ от продажи Украине реакторов с АЭС "Белене", заявив, что Болгария может стать площадкой для строительства крупных центров искусственного интеллекта, которыми заинтересовались ведущие американские компании.

По словам Борисова, представители трех крупнейших мировых инвестиционных фондов, представляющих особый интерес к созданию мощных дата-центров, уже обратились к болгарским властям и провели встречи с чиновниками.

Он отметил, что для таких объектов необходимы два ключевых ресурса:

непрерывное электроснабжение мощностью не менее 1000 мегаватт, которое могут обеспечить атомные, газовые или тепловые электростанции;

непрерывное электроснабжение мощностью не менее 1000 мегаватт, которое могут обеспечить атомные, газовые или тепловые электростанции; большая река для системы охлаждения.

По словам политика, в городе Козлодуй есть оба этих условия.

Борисов также сообщил, что инвесторы попросили Болгарию не спешить с передачей реакторов Украине, пока они не обсудят этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

Борисов отметил, что реакторы в идеальном состоянии и Болгария вместе с Westinghouse и американскими фондами лучше использовать эти мощности для создания дата-центров, а не продавать оборудование за 1 миллиард львов.

Борисов рассказал, что обсуждал вопросы с вице-премьером и лидером BSP Атанасом Зафировым и предложил подождать с продажей реакторов.

"Мы не продавали их десять лет — сможем продать в следующем месяце или через полгода. Но сначала хочу, чтобы к проекту присоединились президент Трамп, Илон Маск, Microsoft, Билл Гейтс. Если нам это удастся, сомневаюсь, что найдется хоть один болгарин, который был бы против того, чтобы у нас появился самый мощный центр".

"Я хочу реализовать этот проект с британцами и американцами — это может стать чем-то грандиозным. Если получится — отлично. Если нет — тогда продадим реакторы", — добавил он.

Болгария передумала продавать Украине реакторы

15 апреля стало известно, что правительство Болгарии отказалось от планов продаж Украине двух российских реакторов. Как заявил вице-премьер и лидер Социалистической партии Атанас Зафиров, Болгарии необходимо развивать собственную атомную энергетику, особенно учитывая рост цен на электроэнергию в мире.

Накануне народный депутат Андрей Жупанин сообщал, что Болгария планировала поднять цену за оборудование до $700 млн, хотя раньше была договоренность о $600 млн. Украина настаивала на цене, о которой договаривались ранее, и готова была на этих условиях подписать соглашение.

Что известно о соглашении

Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но отказалась от реализации проекта. Сначала планировалось продать оборудование Украине, и переговоры по этому вопросу продолжались почти два года.

Реакторы должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента.