Реальный ВВП Украины увеличился в мае на 1,1% в годовом исчислении

За май 2025 реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины увеличился на 1,1% по сравнению с маем прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Месячный экономический мониторинг Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД).

Промышленность

По оценке ИЭД рост реальной валовой добавленной стоимости (ВДС) в перерабатывающей промышленности в мае ускорился до 2,4% по сравнению с 2024 годом с 1,4% в апреле после снижения в марте. Этот показатель поддерживался более стабильным внутренним спросом.

Кроме того, в мае компании сталкивались с меньшими проблемами доступа к электроэнергии. Так, по оценке ИЭД, реальная ВДС в электроэнергии выросла на 3% к предыдущему году в апреле и на 4,8% в мае.

Падение в добывающей промышленности замедлилось до 10,4% (по сравнению с 2024 годом) в мае из-за определенного восстановления добычи газа и роста добывания строительного сырья.

Торговля

Розничный товарооборот в первом квартале вырос на 4,8%. При этом данные по оптовой торговле дальше не обнародованы, но ИЭД предполагает, что она несколько сокращалась из-за дальнейшего перехода на прямые продажи и меньшего использования складов из-за их обстрелов российской армией. Поэтому рост реальной ВДС в торговле в апреле и мае оценивается на уровне 2% к предыдущему году, хотя заработные платы продолжают стремительно расти.

Сельское хозяйство

Реальная ВДС в сельском хозяйстве в мае сократилась на 2,4% к предыдущему году, что близко к показателям апреля. Это отражает снижение производства продукции животноводства домохозяйствами, которое не было компенсировано небольшим ростом производства предприятий.

Транспорт

В ИЭД считают, что реальная ВДС в транспорте сократилась на 6,4% в мае к предыдущему году.

За 5 мес.-2025 "Укрзализныця" перевезла в порты 22,2 млн тонн грузов. В частности, зерновых грузов было перевезено 12,7 млн тонн, из них 11,4 млн тонн — в экспортном сообщении (в порты и западную границу). Этот показатель на 30% меньше объемов января-мая 2024 года.

Энергетическая ситуация

Импорт электроэнергии в мае вырос на 3,6% по сравнению с апрелем – до 198 тыс. МВт-час. Больше электроэнергии было поставлено из Венгрии (40%). Экспорт электроэнергии в мае сократился на 41% по сравнению с апрелем – до 93 тыс. МВт*ч.

Что касается газа, то в ИЭД предостерегают об угрозе дефицита, если не все добывающие мощности возобновятся после российских обстрелов. В настоящее время нехватка ресурса исчисляется примерно в EUR1 млрд. К середине мая в подземных хранилищах (ПХГ) было накоплено 6,14 млрд куб. м газа.

Как отмечается, майский уровень заполняемости ПХГ был самым низким за последние 11 лет. В прошлом месяце в ПХГ было направлено 11,7 ТВт*ч, или более 1,1 млрд куб. м, газа – на 49% больше, чем в мае прошлого года. Из них около 500 млн куб м поступило из-за границы, тогда как год назад такие поступления были близки к нулю.

Напомним, Европейская комиссия пересмотрела в сторону снижения прогноза роста ВВП Украины: теперь в 2025 году ожидается только 2% вместо 2,8%, а в 2026-м — 4,7% вместо предыдущих 5,9%.