Реестр ущерба начал принимать заявки на компенсацию в случае смерти родных во время войны: кого касается и как податься

Сегодня заявление на возмещение могут подать родители, супруги или гражданские партнеры, а также дети погибших. Другие родственники также могут подать заявление, если они полностью подтвердят тесные родственные связи.

Международный реестр ущерба для Украины начал прием заявок в связи со смертью близких членов семьи. Об этом сообщил исполнительный директор реестра Маркиян Ключковский.

Сегодня члены семей, потерявшие близкого члена семьи в результате полномасштабного вторжения России в Украину, могут подать заявление в Реестр убытков по категории заявлений А2.1, чтобы в будущем получить компенсацию за собственную душевную боль и страдания, подчеркнул глава реестра.

Новая категория заявлений А2.1 касается душевной боли и страданий заявителя, вызванных смертью близкого члена семьи.

"Это значительный шаг в оказании поддержки тем, кто проходит через невыразимые страдания, вызванные российской агрессией, и обеспечение возможности таких семей восстановить справедливость и признать их невосполнимые потери", — подчеркнул Ключковский.

Кого касается компенсация в случае смерти близкого

Заявление в реестр могут подать родители, другой из супругов, гражданские партнеры и дети лиц, погибших в результате агрессии России против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года.

Податься на возмещение могут и другие родственники, если они могут доказать наличие законного интереса.

"Это может быть кто-либо если есть особые обстоятельства, близкие отношения… ну например — если бабушка или тетя/дядя воспитывали ребенка, потому что родителей не было. Или кто-то удерживал кого-то. Это уже от фактов зависит — но это должен быть член семьи", — отметил Маркиян Ключковский в комментарии Delo.ua.

Что необходимо знать заявителям

Заявители должны будут предоставить информацию о себе, личности умершего, отношениях и умершим лицом и событии, повлекшем смерть. Доказательства других материальных убытков, причиненных смертью близкого члена семьи, таких как потеря дохода или поддержки, для подачи заявления в этой категории не подаются, а могут быть в других соответствующих категориях.

Значительный объем информации и доказательств будет автоматически взят из различных существующих украинских реестров для дальнейшего использования заявителями при заполнении и подаче заявлений.

Подать заявку можно через портал "Дія" в разделе «Репарации: международный реестр убытков», выбрав категорию A2.1 – ссылку в комментарии. Там уже доступны ссылки на все необходимые формы, правила и инструкции. Все необходимые материалы для категории A2.1, включая форму заявления, правила подачи заявлений, ответы на часто задаваемые вопросы и практические советы по подаче заявлений, доступные на веб-сайте реестра на украинском и английском языках.

Доказательства материального ущерба, причиненного смертью близкого члена семьи, таких как потеря дохода или поддержки, для подачи заявления в этой категории не требуются. Заявки относительно такого вида ущерба, потерь или ущерба могут быть рассмотрены в рамках других категорий, которые будут открыты для подачи заявлений в будущем.

Это уже вторая категория заявлений, открытая для подачи заявлений в реестр. Первая категория (A3.1) относится к повреждению или уничтожению жилого недвижимого имущества. По состоянию на сегодняшний день, реестр получил ориентировочно 13 000 заявлений по категории A3.1, с общей суммой заявленных убытков более 800 миллионов евро. В ближайшее время ожидается запуск дополнительных категорий заявлений, отмечается в пресс-релизе реестра.

Международный реестр ущерба стартовал 2 апреля 2024 года. По прогнозам, на возмещение ущерба может подать до 8 миллионов пострадавших от войны украинцев .

Больше о том, как работает реестр и каковы его цели, читайте в статье "Международный реестр ущерба от России: как податься и когда ждать результатов".