Рейтинг Зеленского растет на фоне обострения отношений с США: какую поддержку имеет президент

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос с 57% в первой половине февраля до 67% в период с 14 февраля по 4 марта 2025 года. В то же время уровень недоверия снизился с 37% до 29%, а баланс доверия-недоверия улучшился с +20% до +38%.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

Особенно показателен рост доверия после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом 28 февраля.

Если до этого события рейтинг Президента составил 66%, то в период с 1 по 4 марта он поднялся до 68%. Недоверие в эти даты сократилось до 27%, а баланс доверия-недоверия достиг +41%.

Региональное распределение поддержки

Увеличение доверия к президенту наблюдается во всех регионах Украины. Даже на Востоке, где традиционно показатели несколько ниже, 60% респондентов выразили доверие Зеленскому, а 36% недоверие. В Западном, Центральном и Южном регионах поддержка колеблется в пределах 66-69%, а уровень недоверия – 28-30%.

Социологи КМИС отмечают, что на рейтинги президента повлияли:

обострение отношений Украины и США, включая критическую риторику Вашингтона в отношении Киева;

переговоры между США и Россией без участия Украины;

приостановка американской военной помощи;

голосование США против резолюции ООН по Украине.

Согласно исследованию, украинцы воспринимают такие шаги не только как давление на президента, но и как угрозу всей стране. Это привело к эффекту "сплочения вокруг флага", что проявилось в росте уровня доверия к Зеленскому.

Украинцы против мира на любых условиях

Опрос также подтверждает: большинство граждан стремятся к миру, но не к капитуляции. Украинцы готовы к компромиссам, но исключают уступки, подрывающие суверенитет страны.

Поэтому любые международные инициативы, игнорирующие позицию Киева или пытающиеся принудить Украину к односторонним уступкам, воспринимаются негативно.

Рост доверия к Зеленскому на фоне международных вызовов свидетельствует о высокой мобилизации общества и его решимости продолжать борьбу за независимость.

Напомним, 28 февраля во время визита в США президент Владимир Зеленский поспорил с Трампом. Президент США внезапно прекратил разговор и выгнал журналистов. Впоследствии Зеленский досрочно покинул Белый дом, а пресс-конференция была упразднена.

Опрос проводился с 14 февраля по 4 марта 2025 методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Были опрошены 1029 респондентов. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.