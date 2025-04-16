Рекомендуйте предпринимателям ПУМБ и получайте 550 грн по реферальной программе

ПУМБ (Первый Украинский Международный Банк) предлагает своим клиентам-физлицам воспользоваться предложением реферальной программы "Пригласи партнера" и получить 550 грн вознаграждения (до налогообложения).

Награду может получить любой клиент банка ПУМБ, который порекомендует банк своим знакомым предпринимателям – ФЛП или юридическим лицам, предоставив через мобильное приложение свою реферальную ссылку для регистрации и открытия счета в ПУМБ.

Пригласить предпринимателей в ПУМБ просто:

В приложении ПУМБ для физических лиц войти в "Профиль". Пожалуйста, обратите внимание – приложение должно быть обновлено до последней версии.

Нажать "Пригласить ФЛП или ЮЛ" и отправить реферальную ссылку знакомому предпринимателю.

Предпринимателю-новому клиенту необходимо перейти по ссылке, загрузить мобильное приложение ПУМБ Бизнес и открыть счет.

Далее в течение 30 дней предприниматель должен совершить исходящий платеж со счета ФЛП (скажем, оплата партнеру или уплата налогов).

Загрузить приложение ПУМБ для физических лиц можно

Android

iOS

Если вы являетесь клиентом ПУМБ как физлицо и зарегистрированы как ФЛП, но еще не имеете счета в ПУМБ – это предложение действует также и для вас.

В приложении ПУМБ для физических лиц достаточно нажать "Откройте бизнес-счет". Вам также будут доступны все указанные бонусы.

Итак, подытоживая: какие бонусы можно получить физлицам и ФЛП (ЮЛ) по реферальной программе ПУМБ?

Клиент-физическое лицо, приглашающее, получит 550 грн бонуса (до налогообложения) за каждого приглашенного предпринимателя.

Приглашенный предприниматель – 5 месяцев бесплатного обслуживания в тарифном пакете всеdigital для ФЛП и ЮЛ.

До 3 мес. бесплатного пользования одним POS -терминалом.

Как быть, если вы ФЛП или ЮЛ, и уже являетесь клиентами ПУМБ и уже имеете открытый счет?

Для вас тоже действует это предложение.

Достаточно в приложении ПУМБ Бизнес в разделе "Больше" – нажать "Пригласить партнера" и предоставить новому предпринимателю ссылку на открытие счета.

Новый клиент ФЛП или ЮЛ по рекомендации от ФЛП или ЮЛ может получить дополнительные преимущества:

5 месяцев бесплатного обслуживания;

до 3 месяцев бесплатного использования одним POS-терминалом.

Больше об условиях реферальных программ ПУМБ – по ссылке