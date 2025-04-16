Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,14

EUR

46,61

--0,42

Наличный курс:

USD

40,90

40,80

EUR

46,60

46,35

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Новости компаний
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рекомендуйте предпринимателям ПУМБ и получайте 550 грн по реферальной программе

женщины, люди
Фото: ПУМБ

ПУМБ (Первый Украинский Международный Банк) предлагает своим клиентам-физлицам воспользоваться предложением реферальной программы "Пригласи партнера" и получить 550 грн вознаграждения (до налогообложения).

Награду может получить любой клиент банка ПУМБ, который порекомендует банк своим знакомым предпринимателям – ФЛП или юридическим лицам, предоставив через мобильное приложение свою реферальную ссылку для регистрации и открытия счета в ПУМБ.

Пригласить предпринимателей в ПУМБ просто:

  • В приложении ПУМБ для физических лиц войти в "Профиль". Пожалуйста, обратите внимание – приложение должно быть обновлено до последней версии. 
  • Нажать "Пригласить ФЛП или ЮЛ" и отправить реферальную ссылку знакомому предпринимателю. 
  • Предпринимателю-новому клиенту необходимо перейти по ссылке, загрузить мобильное приложение ПУМБ Бизнес и открыть счет.
  • Далее в течение 30 дней предприниматель должен совершить исходящий платеж со счета ФЛП (скажем, оплата партнеру или уплата налогов).
Фото 2 — Рекомендуйте предпринимателям ПУМБ и получайте 550 грн по реферальной программе

Загрузить приложение ПУМБ для физических лиц можно

Android

iOS

Если вы являетесь клиентом ПУМБ как физлицо и зарегистрированы как ФЛП, но еще не имеете счета в ПУМБ – это предложение действует также и для вас.

В приложении ПУМБ для физических лиц достаточно нажать "Откройте бизнес-счет". Вам также будут доступны все указанные бонусы.

Итак, подытоживая: какие бонусы можно получить физлицам и ФЛП (ЮЛ) по реферальной программе ПУМБ?

  • Клиент-физическое лицо, приглашающее, получит 550 грн бонуса (до налогообложения) за каждого приглашенного предпринимателя.
  • Приглашенный предприниматель – 5 месяцев бесплатного обслуживания в тарифном пакете всеdigital для ФЛП и ЮЛ.
  • До 3 мес. бесплатного пользования одним POS-терминалом.

Как быть, если вы ФЛП или ЮЛ, и уже являетесь клиентами ПУМБ и уже имеете открытый счет?

Для вас тоже действует это предложение.

Достаточно в приложении ПУМБ Бизнес в разделе "Больше" – нажать "Пригласить партнера" и предоставить новому предпринимателю ссылку на открытие счета.

Новый клиент ФЛП или ЮЛ по рекомендации от ФЛП или ЮЛ может получить дополнительные преимущества:

  • 5 месяцев бесплатного обслуживания;
  • до 3 месяцев бесплатного использования одним POS-терминалом.

Больше об условиях реферальных программ ПУМБ – по ссылке