Рекордное подорожание евро: какими будут последствия для Украины

Укрепление официального курса евро по отношению к гривне приведет к удорожанию импорта ЕС, доля которого в общих объемах в Украине составляет более 50%.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Почему дорожает евро

Напомним, Национальный банк Украины установил на 14 апреля официальный курс евро на уровне 46,9153 грн, что является рекордным максимумом. Европейская валюта подорожала на 1,0738 грн за сутки. В то же время доллар стоит на 4,44 грн дешевле (41,40). Стоит отметить, что столь значительный разрыв между долларом и евро не наблюдался с 2021 года.

Как объясняет Гетманцев, такой курс отражает ситуацию на мировом валютном рынке, так как евро в последнее время укрепился до трехлетнего максимума к американской валюте.

Доллар пошатнуло два ключевых фактора:

объявление США торговой войны против всего мира, которую впоследствии пообещали отложить на 90 дней, однако сами по себе эти новости создают условия неуверенности в ситуации и дальнейшем развитии событий, качают внутренний рынок (в частности – фондовый) и дают основания для негативных прогнозов;

на фоне этого инвесторы сбрасывают долгосрочные казначейские облигации США, что усиливает давление на американскую валюту.

Как подчеркивает Гетманцев, непоследовательность экономической политики того или иного государства всегда создает негативные последствия прежде всего для него самого.

ЕС же демонстрирует спокойствие и намерения двигаться по определенному и прогнозируемому курсу на повышение конкурентоспособности блока. Это в свою очередь способствует укреплению евро и доверия к нему.

Какие последствия для Украины

Гетманцев также поделился своими оценками по поводу последствий подорожания евро для Украины.

По мнению нардепа, в краткосрочной перспективе укрепление евро приведет к удорожанию импорта из ЕС, доля которого в общих объемах составила в прошлом году 50,5%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 9,9%.

"Нам нужно не расстраиваться по этому поводу, а работать над расширением своего экспорта, в том числе используя те возможности, которые открывает нам постепенный путь к обретению полноценного членства в ЕС. Должны использовать предоставленные нам возможности и преимущества в доступе к единому рынку ЕС, целенаправленно поддерживать экспортеров, возобновлять кредитование, запускать масштабное страхование военных рисков.

Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.