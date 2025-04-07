Ремонт машин разминирования без выезда за границу: в Украине открылся сервисный центр

Компания GCS Ukraine открыла сервисный центр по ремонту машин разминирования, что позволяет избежать необходимости вывозить технику за границу для обслуживания. Теперь ремонт можно осуществить прямо на месте поломки с помощью дистанционных консультаций специалистов или в специализированном центре в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

О сервисном центре

Машины, используемые операторами ПМД, должны быстро восстанавливать свою работу после неисправностей или взрывов. Открытие сервисного центра GCS Ukraine значительно ускорит этот процесс.

Кроме того, это обеспечит дополнительные рабочие места и поспособствует наполнению бюджета Украины налогами. Поддержка отечественных разработок и создание сервисных условий для обслуживания техники крупными международными компаниями является важным шагом в экономике страны. Это также открывает новые возможности для людей, которые смогут найти свою нишу в сфере очищения земель, отметил заместитель министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

Компания GCS уже использует в Украине 66 многоцелевых платформ, способных разминировать до 12 000 м² земли в день. Открытие сервисного центра позволит сократить время на ремонт этих платформ на несколько недель.

В команде GCS Ukraine сегодня работают более 40 специалистов.

О компании

Компания Global Clearance Solutions (GCS) является одним из мировых лидеров в производстве роботизированных комплексов для разминирования, техника которой в составе подразделений Вооруженных сил Украины, Госспецтрансслужбы, ГСЧС и Национальной полиции.

Она активно применяется при разминировании территории Украины.

Кроме машин механизированного разминирования, Global Clearance Solutions прорабатывает новейшие технологии автоматизации процесса разминирования с применением БПЛА и сенсоров для поиска взрывоопасных предметов.

Заминированность Украины

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года. Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн евро.