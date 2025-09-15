Ремонт межгосударственной линии электропередач задержит пропускную способность до конца октября: что известно

Техническое обслуживание межгосударственной линии электропередач "Вельке Капушаны — Мукачево", которая соединяет Украину и Словакию, продлится до конца октября 2025 года. В этот период пропускная способность линии будет ограничена.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на данные ENTSO-E Transparency Platform.

Ремонт межгосударственной линии электропередач

Отмечается, что со 2 сентября 2025 экспорт и импорт электроэнергии через Словакию прекратились. В то же время, это почти не повлияло на общие объемы торговли, поскольку выросли поставки электроэнергии через Польшу, в частности по линии "Хмельницкая АЭС – Жешув."

По данным ExPro, в первые десять дней сентября Украина импортировала 29,5 тыс. МВт-ч, а экспортировала 230,9 тыс. МВт-ч. Наибольшие объемы электроэнергии проходят через венгерское направление как для импорта, так и для экспорта.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объявила о начале предварительного исследования о возможных злоупотреблениях на оптовом энергетическом рынке в августе и сентябре 2025 года.