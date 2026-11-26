В ночь на 26 ноября российские войска нанесли удары по объектам коммерческой недвижимости в Днепропетровской области. Под обстрелы попали торговые центры в Кривом Роге и Павлограде.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул,

"В результате ударов повреждены склады и объекты инфраструктуры на нескольких локациях. Также враг нанес удар по торговому центру в самом центре города", - отметил он.

По информации местных медиа, речь идет о ТЦ "Плаза 2", расположенном в районе 95-го квартала.

В администрации спорткомплекса CrossGYM, который работает на базе этого торгового центра, отметили , что в результате взрыва выбиты стекла и повреждены внутренние помещения. В настоящее время заведение временно прекратило прием посетителей.

Кроме того, ночью потерпел разрушения ТЦ "Гулливер" в Павлограде. По данным местных Telegram-каналов, на территории зафиксированы обломки ударного беспилотника и повреждены элементы кровли. На месте идет ликвидация последствий попадания.

На официальной странице ТЦ "Гулливер" в Instagram уточнили , что блок "Б" временно закрыт для посетителей, а о дальнейшем графике работы администрация проинформирует дополнительно.

Стоит отметить, что этот торговый центр в Павлограде уже подвергался российским обстрелам в сентябре текущего года — тогда в результате атаки были погибли и ранены.

Напомним, торговый центр "Гулливер" в Павлограде временно прекратил работу после удара 10 сентября. Здание получило повреждения, на объекте продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.