Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отказаться от реализации проекта по строительству завода по производству артиллерийских боеприпасов в Украине. Среди причин – разногласия с украинскими партнерами по организации производства и развитию собственных производственных мощностей Украины.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Deaidua .

По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, украинские партнеры настаивают на самостоятельном производстве продукции оборонного назначения.

В то же время, Украина уже существенно нарастила собственное производство артиллерийских боеприпасов, что ограничивает перспективы развития соответствующего направления бизнеса Rheinmetall в стране.

Окончательное решение о прекращении реализации проекта пока не объявлено, однако Паппергер считает маловероятным его продление.

Концерн также больше года не имел существенного прогресса в создании производственных мощностей в Украине. Ранее глава Rheinmetall неоднократно сообщал о бюрократических препятствиях, задерживавших реализацию проекта.

Что известно о проекте завода Rheinmetall в Украине

В феврале 2024 года Rheinmetall подписал меморандум о взаимопонимании по созданию совместного германо-украинского предприятия по производству артиллерийских боеприпасов.

Однако спустя более двух с половиной лет после подписания меморандума предприятие так и не приступило к производству.

Rheinmetall продолжает поставлять артиллерийские боеприпасы Украине, преимущественно в рамках военной помощи Германии, Дании и Нидерландам.

Дальнейшие перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью Паппергер видит в поставке производственного оборудования и продукции, для самостоятельного изготовления которой Украине пока не хватает технологий.

Напомним, в сентябре 2025 года Украина выделила земельный участок для строительства завода Rheinmetall. Тогда Минобороны сообщило о завершении процедур по запуску совместного производства, а начало работы предприятия планировалось на 2026 год.