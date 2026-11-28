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Rheinmetall может отказаться от строительства завода боеприпасов в Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отказаться от реализации проекта по строительству завода по производству артиллерийских боеприпасов в Украине. Среди причин – разногласия с украинскими партнерами по организации производства и развитию собственных производственных мощностей Украины.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Deaidua .
По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, украинские партнеры настаивают на самостоятельном производстве продукции оборонного назначения.
В то же время, Украина уже существенно нарастила собственное производство артиллерийских боеприпасов, что ограничивает перспективы развития соответствующего направления бизнеса Rheinmetall в стране.
Окончательное решение о прекращении реализации проекта пока не объявлено, однако Паппергер считает маловероятным его продление.
Концерн также больше года не имел существенного прогресса в создании производственных мощностей в Украине. Ранее глава Rheinmetall неоднократно сообщал о бюрократических препятствиях, задерживавших реализацию проекта.
Что известно о проекте завода Rheinmetall в Украине
В феврале 2024 года Rheinmetall подписал меморандум о взаимопонимании по созданию совместного германо-украинского предприятия по производству артиллерийских боеприпасов.
Однако спустя более двух с половиной лет после подписания меморандума предприятие так и не приступило к производству.
Rheinmetall продолжает поставлять артиллерийские боеприпасы Украине, преимущественно в рамках военной помощи Германии, Дании и Нидерландам.
Дальнейшие перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью Паппергер видит в поставке производственного оборудования и продукции, для самостоятельного изготовления которой Украине пока не хватает технологий.
Напомним, в сентябре 2025 года Украина выделила земельный участок для строительства завода Rheinmetall. Тогда Минобороны сообщило о завершении процедур по запуску совместного производства, а начало работы предприятия планировалось на 2026 год.