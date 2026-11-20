20 ноября российские войска нанесли массированный удар по одной из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго. В результате существенных разрушений оборудования станция полностью прекратила генерацию электроэнергии.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Последствия обстрела

По предварительным данным, в результате атаки никто из работников и гражданских не пострадал. Однако оборудование ТЭС получило масштабные повреждения, что сделало невозможным дальнейшее производство электричества.

В настоящее время ДТЭК Энерго координирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", чтобы поддержать стабильную работу украинской энергосистемы и распределить нагрузку между другими объектами. Энергетики и ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме по ликвидации последствий атаки.

Это уже не первый удар по тепловой генерации в течение месяца. Накануне, 3 ноября, российские войска совершили одну из самых массированных атак на объекты компании. Тогда из-за применения десятков крылатых ракет, баллистики и беспилотников генерацию электроэнергии прекратили сразу три ТЭС.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 16 ноября российские войска атаковали энергетические объекты компании ДТЭК в Одесской области. Без света остались более 52 тысяч семей.