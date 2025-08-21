- Тип
Российские дроны повредили объект газотранспортной инфраструктуры
В ночь с 20 на 21 августа во время воздушной атаки россиян потерпел удар один из объектов газотранспортной системы Украины.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Отмечается, что в настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба.
Благодаря действиям персонала место повреждения локализовано.
О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточняют.
Ночью 21 августа российская оккупационная армия совершила комбинированную атаку на Украину. Взрывы слышали во Львове, Хмельнитчине, Луцке, Ровно.
Также российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия в Мукачево на Закарпатье. После удара произошло возгорание предприятия. По предварительным данным, пострадали 15 человек.
Напомним, в ночь на 20 августа россияне нанесли удар по газораспределительной станции в Одесской области.