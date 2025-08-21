Запланована подія 2

Российские дроны повредили объект газотранспортной инфраструктуры

В ночь с 20 на 21 августа во время воздушной атаки россиян потерпел удар один из объектов газотранспортной системы Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что в настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба.

Благодаря действиям персонала место повреждения локализовано.

О каком именно объекте идет речь, в ведомстве не уточняют.

Ночью 21 августа российская оккупационная армия совершила комбинированную атаку на Украину. Взрывы слышали во Львове, Хмельнитчине, Луцке, Ровно.

Также российские войска нанесли ракетный удар по территории предприятия в Мукачево на Закарпатье. После удара произошло возгорание предприятия. По предварительным данным, пострадали 15 человек.

Напомним, в ночь на 20 августа россияне нанесли удар по газораспределительной станции в Одесской области.

Автор:
Светлана Манько