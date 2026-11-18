Российские военные 18 ноября неоднократно атаковали FPV-дронами служебный объект Днепропетровского филиала "Газораспределительных сетей Украины".

Как пишет Dilo, об этом сообщила председатель правления ООО "Газораспределительные сети Украины" Людмила Киндер.

В результате нескольких ударов поврежден транспорт газовщиков, работники предприятия не пострадали.

"Для наших команд в прифронтовых общинах такие атаки стали частью ежедневного риска. Под ударом оказываются объекты газораспределительной инфраструктуры и транспорт, без которого бригады не могут выполнять свою работу", — отметила она.

Киндер подчеркнула, что во время организации работ в таких условиях компания должна учитывать ситуацию безопасности, чтобы не подвергать работников дополнительной опасности.

Напомним, вчера российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль аварийной службы "Донецкоблгаза" Группы "Нефтегаз" в Краматорске. Двое работников получили ранения, их доставили в больницу.