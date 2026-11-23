Экспорт российской нефти через главные порты Балтийского и Черного морей сталкивается со значительными задержками из-за штормов и регулярных атак украинских беспилотников. В первой половине ноября непогода задержала загрузку более десяти танкеров, а перебои в работе терминалов усугубляют риски сокращения добычи нефти в РФ.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.

По словам участников рынка, штормы уже больше недели нарушают отгрузку нефти из основных балтийских портов России.

Из-за сложных погодных условий, длительных таможенных проверок и задержек с заправкой судов часть танкеров была вынуждена ждать в море. Это привело к пересмотру графиков экспортных поставок.

Что происходит в нефтяных портах России

В Черном море зимние штормы приостановили загрузку нефти в Новороссийск — главный российский нефтяной терминал региона.

Работу порта дополнительно усложняют регулярные предупреждения об угрозе атак беспилотников, из-за которых операции уже испытывали ограничения.

По словам трейдеров, в конце прошлой недели погодные условия в балтийских портах улучшились, поэтому значительная часть задержанных судов смогла выйти в море в выходные.

В то же время в Новороссийске штормы продолжаются, что создает дополнительные трудности для экспорта.

Как задержки повлияют на стоимость перевозок

Из-за перебоев в работе портов фрахтовые ставки на перевозку российской нефти могут снова возрасти.

В последнее время стоимость транспортировки нефти марки Urals из западных портов России в Азию снизилась после рекордных показателей в начале ноября. Это произошло на фоне падения мировых цен на нефть и увеличения количества доступных танкеров.

Однако участники рынка предупреждают, что зимние погодные условия могут снова ограничить предложение судов.

В частности, в Балтийском море в зимний период действуют ледовые ограничения, из-за которых для перевозки необходимы танкеры соответствующего ледового класса.

Таких судов на рынке меньше, поэтому их доступность может сократиться, а стоимость транспортировки возрасти.

Сочетание погодных ограничений и украинских ударов по нефтяной инфраструктуре усугубляет риски дальнейших перебоев с экспортом российской нефти.

Напомним, ранее нефтяная выручка России упала до двухмесячного минимума из-за украинских атак и остановки портов. За неделю до 8 ноября только 28 танкеров загрузили 23,6 млн баррелей российской нефти против 28,53 млн баррелей неделей ранее.