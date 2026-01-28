Российские удары и восстановление инфраструктуры: более 700 домов в Киеве до сих пор обесточены

Ситуация в Украине после российских обстрелов остается сложной. В частности, в Киеве более 700 домов остаются без отопления, ремонтные бригады работают круглосуточно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

О последствиях обстрелов РФ и восстановлении

В ходе ежедневного селектора были обсуждены последствия российских ударов и ход восстановительных работ в разных регионах Украины. В Киевской области российский дрон попал в жилой дом в Белогородке: два человека погибли. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В Киевской области продолжаются значительные отключения электроснабжения. В столице удалось частично уменьшить количество остающихся без отопления домов - сейчас таких более 700 в трех районах города. Ремонтные бригады работают максимально эффективно, в помощь Киеву привлечены команды со всей страны. Однако, как отмечено, требуется большая оперативность в принятии решений на городском уровне.

По информации МВД, в пунктах поддержки и обогрева за предыдущий день горячее питание получили 6200 человек. Ресурсы достаточно, чтобы при необходимости увеличить возможности пунктов поддержки и объемов питания.

Отдельно обсуждалась ситуация в Харькове, Сумской и Чернигове. В Запорожье продолжаются работы после удара российской РСЗО по жилому району без военных целей. Украина планирует справедливо реагировать на подобные обстрелы.

На Днепровщине задействованы силы для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, в частности в Синельниковском и Каменском районах, а также в Кривом Роге, где на утро без отопления оставались 243 дома.

Ситуация также обсуждалась в Одессе и области, Кировоградской, Полтавской, Винницкой и Черновицкой областях, в Херсоне и Николаевской области. Признательность высказана работникам энергетических компаний, коммунальных служб и ГСЧС Украины, которые круглосуточно работают над восстановлением базовых условий жизни для граждан.

Заметим, что сегодня страна переживает самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. В больших городах целые районы остались без света, горячей воды и тепла. Несмотря на героические усилия энергетиков и коммунальщиков, массированные обстрелы и суровые морозы значительно усложняют восстановление критической инфраструктуры. В энергосистеме до сих пор ощутимый дефицит, и жителям приходится приспосабливаться к аварийным отключениям.

