Категория
Новости
Дата публикации
Российские войска обстреляли Краматорск: поврежден ветроэнергетический объект

ветряная мельница
Вражеский обстрел Краматорска / Краматорская ОВА

В пятницу, 24 октября, российские войска обстреляли Краматорск, попав в ветряной генератор.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Обстрел Краматорска

Отмечается, что Краматорск подвергся очередному обстрелу со стороны российских войск. Под удар попала ветряная турбина.

"Краматорск подвергся враждебному обстрелу: российские войска нанесли удар по ветряной турбине", - написал Гончаренко.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают соответствующие службы, устанавливающие масштабы разрушений и уточняющие последствия атаки.

Напомним, 3 октября российские войска совершили самую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи, в частности, на Харьковщине и Полтавщине.

Автор:
Ольга Опенько