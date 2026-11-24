24 ноября российский дрон атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области. Обломки убили одного человека, еще двое получили ранения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

На момент удара возле вокзала находился электропоезд. Мониторинговый центр "Укрзализныци" предупредил об угрозе. Бригада электропоезда объявила о повышенной опасности и объявила эвакуацию.

Железнодорожники также эвакуировали людей из здания вокзала. Здесь большое стационарное укрытие, куда и перешли работники железной дороги, бригада электропоезда и большинство пассажиров. Никто из работников не пострадал.

В УЗ в очередной раз подчеркнули, что после объявления повышенной опасности критически важно четко следовать инструкциям железнодорожников и звучащих объявлений, ведь это спасает жизнь.

Напомним, 23 ноября российский беспилотник нанес удар по тепловозу вблизи одной из железнодорожных станций в Житомирской области.

РФ неоднократно атаковала железнодорожную инфраструктуру, в том числе пассажирские и пригородные поезда.

В Днепре 29 октября беспилотник попал в перрон железнодорожного вокзала, где находились пригородная электричка и пассажирский поезд. Тогда погибли 15 человек. Еще 14 человек получили ранения, 13 из них госпитализировали.

После этого "Укрзализныця" сообщила, что повторно проверит протоколы безопасности и эвакуации пассажиров. В компании планируется определить, как ускорить реагирование на угрозы и обеспечить перемещение всех людей в безопасные места во время воздушных тревог.