В результате российской дроновой атаки на Кременчуг 18 ноября был разрушен состав Кременчугского комбината хлебопродуктов (КХП), а в админпостройке предприятия выбило окна. Дальнейшая работа завода под вопросом

Как пишет Dilo, об этом сообщил и.о. директора комбината Виктор Коваль в комментарии "Суспільному".

Детали попадания и последствия

По словам руководителя предприятия, российский беспилотник попал в состав готовой продукции в 18.20, после чего на объекте вспыхнул пожар. В помещении хранились:

рожь и зерновые;

отходы переработки зерна.

"Повреждения существенные. Человеческих жертв нет, слава Богу, а так вы сами видите, что состав разрушен", - отметил Виктор Коваль.

Что происходит сейчас

На территории Кременчугского КХП продолжается ликвидация последствий обстрелов, к которым привлечены работники предприятия и коммунальные службы.

Сможет ли комбинат, специализировавшийся на переработке ржи в муку, возобновить производственный процесс — пока неизвестно.

Коммунальщики ликвидируют последствия атаки. Фото: Общественное Полтава

Напомним, ранее российские дроны повредили Нежинский жиркомбинат в Черниговской области. Из-за последствий ударов 10 ноября предприятие было вынуждено остановить производство масла и шрота.