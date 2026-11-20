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Российский дрон разрушил состав хлебокомбината в Полтавской области: работа завода под вопросом
В результате российской дроновой атаки на Кременчуг 18 ноября был разрушен состав Кременчугского комбината хлебопродуктов (КХП), а в админпостройке предприятия выбило окна. Дальнейшая работа завода под вопросом
Как пишет Dilo, об этом сообщил и.о. директора комбината Виктор Коваль в комментарии "Суспільному".
Детали попадания и последствия
По словам руководителя предприятия, российский беспилотник попал в состав готовой продукции в 18.20, после чего на объекте вспыхнул пожар. В помещении хранились:
- рожь и зерновые;
- отходы переработки зерна.
"Повреждения существенные. Человеческих жертв нет, слава Богу, а так вы сами видите, что состав разрушен", - отметил Виктор Коваль.
Что происходит сейчас
На территории Кременчугского КХП продолжается ликвидация последствий обстрелов, к которым привлечены работники предприятия и коммунальные службы.
Сможет ли комбинат, специализировавшийся на переработке ржи в муку, возобновить производственный процесс — пока неизвестно.
Напомним, ранее российские дроны повредили Нежинский жиркомбинат в Черниговской области. Из-за последствий ударов 10 ноября предприятие было вынуждено остановить производство масла и шрота.