В ночь на пятницу российские войска нанесли удар по Броварам в Киевской области, повредив объекты поставщика оконных и дверных комплектующих "VBH Украина".

Как пишет Dilo, об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Ткаченко.

"Сегодня ночью наше предприятие в Броварах пережило еще более страшный удар от рашистских террористов, чем предыдущий", - отметил он.

В настоящее время компания работает над возобновлением работы и предупреждает партнеров, что поставки комплектующих могут задерживаться.

Чем занимается VBH Ukraine

ООО "Фаубеха Украина" работает на украинском рынке с 1993 года. Компания снабжает оконную и дверную фурнитуру, материалы для монтажа, герметики, краски и клеи.

"VBH Украина" имеет шесть офисов со складами - в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Виннице и Николаеве. Всего в ее ассортименте более 10000 товарных позиций.

По данным YouControl, уставный капитал предприятия составляет 1 млн грн. Доли в собственности распределены следующим образом: гражданин Эстонии Индрек Сауга - 51%; Владимир Пузий - 24,5%; Юрий Чихман - 24,5%.

Напомним, 20 ноября в Киеве в результате российских обстрелов потерпел значительные разрушения производственный цех кондитерской компании Milfey, специализирующейся на изготовлении тортов, пирожных.