На Днепропетровщине в результате российских атак на четыре энергообъекта ДТЭК в течение двух дней без электроснабжения осталось около 353 тысяч домов. Значительная часть Днепра, город Самар и близлежащие районы обесточены. В пяти районах области, включая Днепр, действуют экстренные отключения, а почасовые графики не применяются.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения компании ДТЭК.

По данным энергетиков, российские войска атаковали четыре объекта энергетической инфраструктуры, большинство из которых уже неоднократно подвергались ударам.

В результате обстрелов повреждено оборудование, а на нескольких объектах возникли пожары.

Ремонтные бригады работали всю ночь и продолжают возобновлять электроснабжение. В первую очередь энергетики обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры.

В то же время из-за повреждений магистральных электросетей вернуть свет всем потребителям пока невозможно.

Где на Днепропетровщине не действуют графики отключений

Из-за последствий российских атак экстренные отключения электроэнергии введены в Днепре и четырех районах области: Днепровском; Самаровскому; Каменском; Павлоградский.

На этих территориях почасовые графики отключений не действуют.

В остальной части Днепропетровской области электроснабжение ограничивают по графикам в соответствии с командами НЭК "Укрэнерго".

Сроки полного восстановления электроснабжения компания пока не сообщила.

Напомним, 9 ноября российские войска повредили важное энергооборудование на Днепропетровщине. Тогда без электроснабжения осталась значительная часть Днепра и Каменского, в том числе объекты критической инфраструктуры.