Россия атаковала энергетический объект ДТЭК: что известно

Ночью 2 ноября российские войска атаковали энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что как только это стало возможным, энергетики приступили к ремонтам.

К утру часть семей удалось перезаживить. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Энергетики работают 24/7, чтобы в каждом доме был свет.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, в ночь на 31 октября российские войска повторно атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Серьезные повреждения получили энергетическое оборудование, в том числе два объекта "ДТЭК Днепровские электросети".