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Россия атаковала энергетический объект ДТЭК на Днепропетровщине
В результате очередной атаки вражеских беспилотников утром 17 апреля была повреждена производственная площадка ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Что известно об атаке
Во время очередной воздушной атаки был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.
Зафиксированы значительные повреждения оборудования и инфраструктуры.
Пострадавших нет. Специалисты работают над тем, чтобы сохранить стабильное электроснабжение в регионе.
"К счастью сотрудники не пострадали. Делаем все возможное, чтобы электроснабжение Днепропетровщины было без перебоев", — отметили в ДТЭК.
Энергетика под обстрелом
Напомним, в ночь на 15 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях.
Ранее 7 марта также были атакованы объекты газодобычи компании ДТЭК в Полтавской области. Также российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Одесской области. Был поврежден уже шестой энергообъект за последние две недели.