Россия атаковала энергетический объект ДТЭК на Днепропетровщине

В результате очередной атаки вражеских беспилотников утром 17 апреля была повреждена производственная площадка ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Что известно об атаке

Во время очередной воздушной атаки был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Зафиксированы значительные повреждения оборудования и инфраструктуры.

Пострадавших нет. Специалисты работают над тем, чтобы сохранить стабильное электроснабжение в регионе.

"К счастью сотрудники не пострадали. Делаем все возможное, чтобы электроснабжение Днепропетровщины было без перебоев", — отметили в ДТЭК.

Энергетика под обстрелом

Напомним, в ночь на 15 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях.

Ранее 7 марта также были атакованы объекты газодобычи компании ДТЭК в Полтавской области. Также российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Одесской области. Был поврежден уже шестой энергообъект за последние две недели.