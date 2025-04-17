Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,04

EUR

46,82

+0,21

Наличный курс:

USD

41,08

40,95

EUR

46,95

46,70

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия атаковала энергетический объект ДТЭК на Днепропетровщине

ДТЭК, атака
Россия нанесла удар по энергетическому объекту компании ДТЭК.

В результате очередной атаки вражеских беспилотников утром 17 апреля была повреждена производственная площадка ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Что известно об атаке

Во время очередной воздушной атаки был поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Зафиксированы значительные повреждения оборудования и инфраструктуры.

Пострадавших нет. Специалисты работают над тем, чтобы сохранить стабильное электроснабжение в регионе.

"К счастью сотрудники не пострадали. Делаем все возможное, чтобы электроснабжение Днепропетровщины было без перебоев", — отметили в ДТЭК.

Энергетика под обстрелом

Напомним, в ночь на 15 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях.

Ранее 7 марта также были атакованы объекты газодобычи компании ДТЭК в Полтавской области. Также российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре ДТЭК в Одесской области. Был поврежден уже шестой энергообъект за последние две недели.

Автор:
Ольга Опенько