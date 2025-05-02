Россия атаковала локомотиворемонтный завод в Запорожье

В ночь на 2 мая российские войска нанесли удар по локомотиворемонтному заводу в Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця".

Под обстрел попали сугубо гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов. В результате атаки возник пожар, который удалось потушить только утром благодаря усилиям подразделений ГСЧС. На месте также работают взрывотехники.

Очередной персонал завода в момент удара находился в укрытии, поэтому пострадавших нет. По словам представителей "Укрзализныци", это уже не первый случай целенаправленной атаки на объекты железнодорожной инфраструктуры.

В компании подчеркивают, что атаки на гражданские объекты транспорта – попытка врага сорвать работу критической инфраструктуры и помешать бесперебойному движению страны.

Всего в течение ночи оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по Запорожью. В результате атаки на Запорожье известно о погибшем мужчине.

Напомним, вчера в результате вражеских обстрелов Одесщины пострадала железнодорожная инфраструктура. На одном из участков были повреждены колеи, контактная сеть и три грузовых вагона.