С начала полномасштабного вторжения российские войска совершили более 800 атак на объекты Группы "Нафтогаз".

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании по итогам "Дня поставщика 2026" для подрядчиков и производителей нефтегазовой отрасли.

Несмотря на постоянные обстрелы, предприятия Группы продолжают добывать нефть и газ, восстанавливать поврежденные объекты и поддерживать стабильную работу энергетического сектора.

Важную роль в обновлении играет партнерство с украинскими производителями, поставщиками и иностранными компаниями.

Исполняющий обязанности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко подчеркнул, что компания делает ставку на честную конкуренцию и прозрачные правила на тендерах.

"Когда правила ясны и одинаковы для всех, мы получаем лучшее качество продукции и услуг. В то же время больше компаний готовы инвестировать в производство, внедрять новые технологии и выходить на тендеры", - отметил Сергей Федоренко.

По его словам, подобный подход стимулирует развитие рынка нефтегазового сервиса в Украине даже в условиях военных вызовов.

Ранее он заявлял, что с начала года враг более 400 раз наносил удары по объектам Группы "Нафтогаз ", что вдвое больше, чем в прошлом году. Под ударами в течение года оказывались объекты добычи, переработки и транспортировки газа и другая инфраструктура Группы.

Напомним, 17 ноября в Донецкой области российский FPV-дрон атаковал автомобиль аварийной газовой службы "Нафтогаза". В результате удара двое работников получили ранения, их госпитализировали.

Также, 11 ноября россияне ударили реактивными дронами по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине. Тогда также возник масштабный пожар и повреждено технологическое оборудование.