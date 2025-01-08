Россия атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья: один погибший, 30 пострадавших

Российские войска 8 января ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения (по состоянию на 15:55).

Воздушная тревога по Запорожской области была объявлена в 15:17. Позже Федоров сообщил об угрозе ударов скоростных ракет и применения управляемых авиационных бомб.

"До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — добавил он.

По состоянию на 16:06 тревога действовала в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Через несколько минут она распространилась еще на Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Херсонскую области. Объявлено об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Обновлено в 16:27. Количество раненых в результате атаки россиян по Запорожью выросло до шести.

16:41. Отбой по Запорожской области.

16:51. Уже 30 пострадавших в Запорожье доставлены в больницы областного центра. На месте удара работают семь медицинских бригад, полицейские и спасатели.

Утром Федоров написал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 426 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Поступили три сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.