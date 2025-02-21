Россия атаковала промышленный объект на Полтавщине: возник масштабный пожар

В Полтавской области в результате российских обстрелов 21 февраля возник масштабный пожар на территории промышленного предприятия, который оперативно потушили спасатели ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что к тушению привлекались 87 пожарных и 34 единицы техники, в том числе пожарный турбинный робот. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: ГСЧС в Полтавской области.

В Полтавской ОВА ранее заявили, что россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.

Фото: ГСЧС в Полтавской области.

Напомним, в ночь на 19 февраля россияне массированно атаковали Одессу по энергетической инфраструктуре, из-за чего почти 160 тысяч человек остались без света и отопления. Ситуация с теплоснабжением в городе критическая. Чтобы предотвратить аварии в системе, коммунальщики вынуждены сливать воду из труб. Также значительные повреждения получили больницы, поликлиники и социальная инфраструктура города.