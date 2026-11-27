Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ), компания Новотек, подписала контракт на поставки топлива в Турцию, которые начнутся с 1 января следующего года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Как заявил вице-премьер-министр России Александр Новак, на начальном этапе объемы экспорта будут скромными.

Переориентация поставок – вынужденный шаг для Москвы на фоне санкционного давления. Европейский Союз принял решение полностью запретить импорт российского СПГ с 1 января в ответ на российскую агрессию против Украины.

Из-за потери европейского направления "Новатек" заключил ряд контрактов для перенаправления объемов газа, ранее предназначавшихся для потребителей в ЕС, на альтернативные рынки.

Кроме Турции, основным покупателем перенаправленного российского СПГ в следующем году станет Китай.

Ранее сообщалось, что Турция может стать ключевой альтернативой российскому газу для европейских стран и из ЕС уже поступают соответствующие предложения.

Евросоюз окончательно решил отказаться от энергоресурсов из РФ : с 1 января 2027 года прекращаются поставки российского сжиженного газа (СПГ), а с 30 октября 2027 года – трубопроводного. В таких условиях Анкара готова взять на себя роль нового энергетического хаба.