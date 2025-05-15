Россия не хочет мира, нужны санкции как стимул — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в Турции демонстрирует готовность к миру в отличие от России, которую могут подтолкнуть к прекращению войны только санкции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Интерфакс-Украина.

Зеленский призвал к санкциям

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что само участие украинской делегации в переговорах в Турции свидетельствует о готовности Украины искать пути к завершению войны. Он подчеркнул, что не уровень делегаций, а готовность к результату имеет ключевое значение.

"У всех нас, кто здесь, есть мандат. Институционально… договариваться о шагах, ведущих к завершению войны", — отметил президент Украины.

С другой стороны, по его словам, "понимаем, что это уровень".

"Высокий уровень делегации, лидеров или какие-то решения. Что-то. Если этой демонстрации нет, это значит, что нет готовности говорить об окончании войны и принимать решения", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что отсутствие прогресса со стороны России свидетельствует о нехватке политической воли и нежелании прекращать войну.

Встреча с Путиным должна пройти без условий

Зеленский считает, что в случае подлинной готовности Путина к переговорам по прекращению огня, такая встреча должна состояться без предварительных условий.

В то же время он отметил, что инициатива со стороны Кремля по поводу прямых переговоров свидетельствует скорее о нежелании останавливать боевые действия, чем об искреннем стремлении к миру.

По словам Зеленского, Путин может не встречаться с ним, а просто заявить о готовности к прекращению огня на 30 дней в СМИ.

Договориться о прекращении огня возможно

Зеленский выразил уверенность, что в случае прямой встречи с Путиным можно было бы достигнуть договоренности о прекращении огня. По его словам, нет никаких причин, которые помешали бы началу переговоров и попытке установить перемирие на определенный срок.

Зеленский также не исключает возможности достижения других положительных результатов в случае такой встречи.

"Путь, когда россияне говорят – давайте уже о прямых переговорах – я считаю, что он правильный… Если я бы встречался на уровне лидеров, я уверен, что нет аргументов, чтобы не договориться попробовать на какой-то срок, договориться о прекращении огня. И я думаю, что мы бы с таким результатом точно не вышли". подчеркнул президент.

Что известно о мирных переговорах в Стамбуле 15 мая

15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В этот же день Зеленский готов провести личную встречу с Владимиром Путиным в Стамбуле, где Кремль предлагал прямые переговоры.

Однако Путина на встрече не будет — Кремль объявил состав своей делегации, которую возглавит помощник президента Владимир Мединский, ранее ведший переговоры с украинской стороной в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у России есть собственная позиция по прекращению огня, однако готова рассмотреть возможность 30-дневного перемирия.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что мирные переговоры не будут продвигаться, пока он не проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.