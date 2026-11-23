Россия направит 47 миллиардов рублей (около 576 миллионов долларов) на строительство двух больших железнодорожных паромов для обеспечения бесперебойных поставок своего балтийского эксклава — Калининградской области. Ожидается, что суда будут введены в эксплуатацию в 2030 году на линии между портом Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийском, а основную часть финансирования выделят из российского резервного фонда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Заявление о финансировании новых паромов обнародовали после того, как в субботу, 21 ноября, в Балтийском море беспилотники поразили российское грузовое судно Sparta II, связанное с военными, которое перевозило грузы в Калининград и загорелось после удара, который в финской армии назвали вероятным атак.

В тот же день губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил об объявлении угрозы дронов в районе на границе с Литвой из-за появления подозрительного объекта.

Калининградская зависимость от морских перевозок и безопасность в регионе

Калининградская область, расположенная между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, стала критически зависимой от морских маршрутов с 2022 года, когда Литва запретила транзит многих категорий товаров, включая строительные материалы, через свою территорию на выполнение санкций Евросоюза против РФ.

Масштабы морского сообщения. В настоящее время морские перевозки обеспечивают более половины всех поставок в Калининград против только 8% в 2021 году до начала полномасштабной войны против Украины, а перевозку грузов между эксклавом и российскими портами на Балтийском море осуществляют около 30 судов, среди которых четыре железнодорожных парома.

Угрозы Москвы в адрес НАТО. На фоне усложнения логистики в сентябре 2026 года Россия направила Североатлантическому альянсу документ, предупредивший о готовности применить ядерное оружие в случае попыток западного блока отрезать Калининград.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали самый большой балтийский порт России, где после попаданий вспыхнул пожар. В ночь на 11 ноября беспилотники ударили по Ленинградской области РФ, а целью атаки стала портовая зона Усть-Луга в Кингисепском районе, где вследствие попадания нескольких дронов на территории возникло масштабное возгорание.