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Россия потратит $576 млн на два парома для Калининграда после атаки дронов в Балтийском море
Россия направит 47 миллиардов рублей (около 576 миллионов долларов) на строительство двух больших железнодорожных паромов для обеспечения бесперебойных поставок своего балтийского эксклава — Калининградской области. Ожидается, что суда будут введены в эксплуатацию в 2030 году на линии между портом Усть-Луга в Ленинградской области и Балтийском, а основную часть финансирования выделят из российского резервного фонда.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.
Заявление о финансировании новых паромов обнародовали после того, как в субботу, 21 ноября, в Балтийском море беспилотники поразили российское грузовое судно Sparta II, связанное с военными, которое перевозило грузы в Калининград и загорелось после удара, который в финской армии назвали вероятным атак.
В тот же день губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил об объявлении угрозы дронов в районе на границе с Литвой из-за появления подозрительного объекта.
Калининградская зависимость от морских перевозок и безопасность в регионе
Калининградская область, расположенная между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой, стала критически зависимой от морских маршрутов с 2022 года, когда Литва запретила транзит многих категорий товаров, включая строительные материалы, через свою территорию на выполнение санкций Евросоюза против РФ.
- Масштабы морского сообщения. В настоящее время морские перевозки обеспечивают более половины всех поставок в Калининград против только 8% в 2021 году до начала полномасштабной войны против Украины, а перевозку грузов между эксклавом и российскими портами на Балтийском море осуществляют около 30 судов, среди которых четыре железнодорожных парома.
- Угрозы Москвы в адрес НАТО. На фоне усложнения логистики в сентябре 2026 года Россия направила Североатлантическому альянсу документ, предупредивший о готовности применить ядерное оружие в случае попыток западного блока отрезать Калининград.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали самый большой балтийский порт России, где после попаданий вспыхнул пожар. В ночь на 11 ноября беспилотники ударили по Ленинградской области РФ, а целью атаки стала портовая зона Усть-Луга в Кингисепском районе, где вследствие попадания нескольких дронов на территории возникло масштабное возгорание.