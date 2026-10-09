Россия требует снятия санкций в обмен на прекращение ударов по энергетике: детали переговоров

Россия потребовала от США ослабления санкций в рамках переговоров о возможном энергетическом перемирии с Украиной, а также пытается увязать эту инициативу с прекращением огня в Черном море.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Kyiv Independent.

Требования Москвы раздаются на фоне усиления российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Высокопоставленное чиновник сферы обороны Украины отметил, что Москва пытается нанести как можно больший ущерб, чтобы получить рычаг давления перед потенциальными переговорами.

Киев сталкивается с ежедневными отключениями света, а российская атака 8 октября повлекла за собой масштабные обесточения в столице с населением более трех миллионов человек.

Публично Москва демонстрирует слабую готовность пойти на энергетическое перемирие. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 8 октября журналистам, что Россия не видит смысла договариваться о секторальном прекращении огня, отметив, что Киев предлагает не долгосрочное урегулирование, а скорее перемирие в зоне своей "ахиллесовой пяти" — энергетике.

Однако непублично российские чиновники сигнализируют, что Москва готова рассмотреть инициативу связывая возможную договоренность с другими требованиями, в том числе с ослаблением санкций.

Контакты спецпосланников и вопросы санкций

США давят как на Киев, так и на Москву с требованием прекратить взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру, сделав этот вопрос одним из главных в мирных переговорах. Президент Дональд Трамп также стремится продемонстрировать прогресс в Украине перед промежуточными выборами в США:

спецпосланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер после последней поездки в Россию вернулись с впечатлением, что энергетическое перемирие возможно;

российский спецпосланник Кирилл Дмитриев дважды посещал США в сентябре для встреч с Виткоффом и Кушнером, где обсуждали возможное прекращение ударов по энергетике;

В ходе этих встреч Дмитриев сообщил американским посланникам, что Россия хочет ослабления санкций в рамках соглашения.

Какие именно ограничения Москва хочет снять, пока не ясно. Один из информированных европейских дипломатов отметил, что Россия может добиваться разблокирования замороженных российских средств. По его словам, если замороженные средства будут освобождены, вероятность того, что они пойдут на эскалацию войны, почти гарантирована, и никто действительно не верит в намерение Москвы соблюдать перемирие.

Украинские чиновники подтвердили требование России по поводу санкций, хотя и заявили, что не знают конкретных ограничений, отмену которых стремится Москва. Украинская делегация должна встретиться с посланниками Трампа в США 9 октября для обсуждения предложений по энергетическому перемирию и режиму тишины в Черном море, чтобы получить брифинг по переговорам США с РФ и выяснить детали требования о снятии санкций.

Президент Владимир Зеленский на вопрос об экономических соглашениях между США и РФ заявил 8 октября журналистам, что Украина "много знает", однако он не готов говорить об этом публично или подробно.

Позиция Киева

В Киеве требования Москвы вызывают вопрос о том, искренне ли Россия заинтересована в остановке ударов, использует ли переговоры для получения дополнительных уступок, продолжая военные действия. Украина возражает против перспективы получения Россией экономических выгод в обмен на энергетическое перемирие.

Позиция Киева состоит в том, что остановка ударов должна быть взаимной, когда обе стороны прекращают удары без предоставления России дополнительных уступок за согласие на паузу.

Более широкие мирные переговоры остаются заблокированными из-за территориальных требований России, которые Киев считает неконструктивными. Поэтому Вашингтон продвигает более узкую договоренность относительно энергетической инфраструктуры и судоходства в Черном море.

Киев рассчитывает, что переговоры приведут к трехсторонней встрече с российскими представителями. Когда Зеленский встречался с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве 4 октября, Виткофф направил сообщение президенту Украины о стремлении Вашингтона провести такую встречу в конце октября, на что Зеленский ответил согласием поддержать ее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп заявлял о договоренности Украины и РФ не бить по энергетике. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия договорились взаимно не атаковать энергетические объекты. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к такому шагу при условии, что партнеры смогут обеспечить реальное соблюдение договоренности Россией.