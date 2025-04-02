Россия ударила по одному из предприятий Кривого Рога, есть погибшие и раненые (ФОТО)

2 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, что привело к взрыву и густому дыму над городом. Враг нанес удар по одному из местных предприятий. По предварительным данным, в результате атаки погибли четыре человека, несколько получили ранения.

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Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем. Из-за вражеского удара, по предварительной информации, погибли три человека. Есть и раненый. Произошел пожар", - сообщил Лысак.

Впоследствии он добавил, что количество погибших в Кривом Роге увеличилось до четырех. Среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы.

Раненым оказывают медицинскую помощь. Состояние врачи оценивают как средней тяжести.

"Враг атаковал баллистической ракетой объект гражданской инфраструктуры. Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. Изуродованы многоквартирные дома", — сообщил Вилкул.

Обновлено в 19:20. По информации Лысака, пожар, возникший из-за удара по Кривому Рогу, спасатели потушили. Взрывной волной в городе повреждены спортзал, окна в админзданиях и многоэтажках. Число пострадавших возросло до 14.

Напомним, один из последних обстрелов Кривого Рога был 29 марта. Тогда российские оккупанты атаковали город баллистическими ракетами. Пострадали девять человек. Трех из них доставили в больницу.