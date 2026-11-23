Сеть супермаркетов Novus подтвердила гибель людей в результате российских обстрелов и падения обломков беспилотника. Компания сообщила, что связывается с пострадавшими и семьями погибших для предоставления необходимой помощи.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Novus в Facebook.

Речь идет о последствиях российской атаки на супермаркет в Вишневом Киевской области 22 ноября.

В компании отметили, что трагедия коснулась как работников, так и покупателей сети.

Представители Novus уже устанавливают связь с пострадавшими и семьями погибших, чтобы оказать им помощь и поддержку.

В то же время, в своем сообщении компания не уточнила количество погибших и раненых, масштабы повреждений магазина и сроки возможного возобновления его работы.

Напомним, в августе российские войска уничтожили центральный состав Novus в Киевской области. После атаки сеть перешла на прямые поставки товаров от производителей в магазины, минуя разрушенный логистический центр. Компания также привлекла резервные склады и изменила маршруты снабжения.