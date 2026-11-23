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Россия ударила по супермаркету Novus в Киевской области
Сеть супермаркетов Novus подтвердила гибель людей в результате российских обстрелов и падения обломков беспилотника. Компания сообщила, что связывается с пострадавшими и семьями погибших для предоставления необходимой помощи.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Novus в Facebook.
Речь идет о последствиях российской атаки на супермаркет в Вишневом Киевской области 22 ноября.
В компании отметили, что трагедия коснулась как работников, так и покупателей сети.
Представители Novus уже устанавливают связь с пострадавшими и семьями погибших, чтобы оказать им помощь и поддержку.
В то же время, в своем сообщении компания не уточнила количество погибших и раненых, масштабы повреждений магазина и сроки возможного возобновления его работы.
Напомним, в августе российские войска уничтожили центральный состав Novus в Киевской области. После атаки сеть перешла на прямые поставки товаров от производителей в магазины, минуя разрушенный логистический центр. Компания также привлекла резервные склады и изменила маршруты снабжения.