20 ноября в результате атаки россиян на Львов поврежден билетный терминал железнодорожной станции Скнилов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци"

Отмечается, что машинист электропоезда, который в это время приближался к станции, остановил его на подъезде и эвакуировал пассажиров. Вокзал не работал.

По предварительной информации, в результате удара по станции есть погибшие и пострадавшие, в том числе на прилегающей к ней территории. Информация уточняется. Железнодорожники не пострадали.

На месте продолжают работу спасатели и другие службы. "Укрзализныця" уточняет последствия атаки для железнодорожной инфраструктуры.

"Два человека погибли во время атаки врага по железнодорожной станции "Скнилов". Еще по меньшей мере четверо пострадали", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Напомним, во время массированной атаки России в ночь на 20 ноября получила повреждения железнодорожная инфраструктура на нескольких участках. Поэтому часть поездов задерживается, а железнодорожники работают над ликвидацией последствий обстрелов.