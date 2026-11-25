Средний объем морского экспорта российской нефти с начала 2026 года составил 3,65 миллиона баррелей в сутки, что стало самым высоким средним годовым показателем со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Вместе с ростом поставок из Персидского залива высокие отгрузки из РФ подталкивают мировой рынок к профициту нефти в следующем году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

За четыре недели до 22 ноября морские поставки составляли 3,92 миллиона баррелей в сутки, а на фоне увеличения мирового предложения аналитики Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Sanford C. Bernstein прогнозируют дальнейшее давление на цены после падения марки Brent почти на четверть пика конца октября.

Рост экспорта сырой нефти из России напрямую связан с регулярными ударами по ее нефтеперерабатывающим заводам, через которые производители перенаправляют непереработанное сырье на внешние рынки — с начала ноября под атаками оказались 15 российских НПЗ мощностью свыше 3,6 миллиона баррелей в сутки (более чем половина всех переработанных в стране). заводы, в том числе Пермский НПЗ компании "Лукойл" примерно в 1 500 километрах от границы с Украиной, в то же время в воскресенье министры ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией обсудят стартовые квоты добычи на 2027 год.

Динамика недельных отгрузок, экспортные доходы и направления поставок

За неделю до 22 ноября 35 танкеров загрузили 26,17 миллиона баррелей российской нефти, что соответствует среднему показателю 3,74 миллиона баррелей в сутки и на 700 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с пересмотренным 31 миллионом баррелей на 40 судах неделей ранее.

В денежном измерении валовая стоимость морского экспорта в среднем за четыре недели опустилась до двухмесячного минимума в 2,27 миллиарда долларов в неделю на фоне удешевления сорта Urals на 8 долларов за баррель и ESPO на 5 долларов, а в недельном измерении упала до 1,94 миллиарда долларов, что стало самым низким показателем.

Основными покупателями российского сырья остаются страны Азии, куда за 28 дней до 22 ноября направлялось 3,79 миллиона баррелей в сутки с учетом танкеров с промежуточными пунктами назначения вроде Суэца или Сингапура, тогда как поставки в Средиземноморский регион удержались на уровне 13 тысяч барр. 50 тысяч баррелей в Турцию при полной остановке отгрузок в Сирию с августа после ее договоренностей с США.

Кроме того, с начала сентября Москва перевела весь транзитный экспорт казахстанской нефти сорта KEBCO в черноморский порт Новороссийск, чтобы освободить дополнительные мощности для собственных баррелей в балтийском порту Усть-Луга, который считает безопаснее украинских ударов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт сырой нефти до максимума с июля из-за атак украинских дронов на НПЗ. За четыре недели до 15 ноября морские поставки выросли до 3,9 миллиона баррелей в сутки, что на 280 тысяч баррелей в сутки превышало показатель предыдущего четырехнедельного периода до 8 ноября.