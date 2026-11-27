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Россияне ударили по предприятию в Нежине: три человека погибли, семь ранены
Российские войска днем 27 ноября атаковали предприятие в городе Нежине на Черниговщине. В результате удара погибли три человека, еще семеро получили ранения. Обстрел произошел около 11 часов утра.
Как пишет Dilo, об этом сообщает полиция Черниговской области.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Нежинского районного управления и все профильные службы экстренной помощи.
Отмечается, что стражи порядка документируют последствия атаки по гражданской инфраструктуре, фиксируют повреждение объекта и собирают доказательства.
Следователи начали подготовку к внесению сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны – военные преступления).
Напомним, 16 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по предприятию пищевой промышленности "Королевский вкус". В результате атаки на территории производства произошел пожар, который уничтожил и повредил оборудование и запасы готовой продукции.