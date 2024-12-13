Рынок мотоциклов в ноябре: что покупали украинцы

В ноябре 2024 года рынок мотоциклов в Украине продемонстрировал рост спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на традиционную сезонность.

Об этом сообщили аналитики Института исследований авторынка.

Отмечается, что за месяц украинцы приобрели 4,1 тысячи мотоциклов. Это на 12,6% меньше, чем в октябре, однако значительно больше по сравнению с ноябрем 2023 года (рост на 30,3%).

Из общего количества мотоциклов, приобретенных в ноябре, наибольшую долю (62,7% или 2574 единиц) составляли новые транспортные средства, импортированные из-за рубежа. Сделки купли-продажи на внутреннем рынке составили 29,9% (1228 единиц). Импорт б/у мотоциклов остался наименее популярным и охватил лишь 7,4% от общего количества (303 единицы).

Внутренний рынок показывает определенную динамику. По сравнению с октябрем объемы внутренних перепродаж сократились на 32%, но по сравнению с ноябрем 2023 года зафиксирован рост на 14,8%. Импорт б/у мотоциклов снизился как в месячном измерении (-28,5%), так и в годовом (-14,4%). Вместо этого импорт новых транспортных средств вырос на 4,3% по сравнению с октябрем и на 49% по сравнению с прошлым годом.

Среди внутренних перепродаж наиболее популярными остаются японские бренды: Honda (125 сделок), Yamaha (113) и Lifan (84). Эти же бренды лидируют и среди б/у мотоциклов, импортируемых из-за рубежа, где их доля составляет 67,9%.

На рынке новых мотоциклов в ноябре украинцы чаще всего выбирали технику китайских производителей. Лидерами продаж стали Spark (434 первые регистрации), Musstang (362) и Forte (314). В общей сложности продукция из Китая охватила 84% рынка новых мотоциклов в этом сегменте.

Аналитики отмечают, что, несмотря на сезонное замедление, рынок мотоциклов демонстрирует положительную динамику, особенно по сравнению с прошлым годом. Рост интереса к двухколесному транспорту, особенно новому, свидетельствует об изменении транспортных предпочтений украинцев, даже в холодное время года.

Добавим, в сентябре 2024 года рынок мотоциклов в Украине продемонстрировал ожидаемое снижение темпов торгов, что типично для начала осени после активного летнего сезона.