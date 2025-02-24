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Рынок клубники в Украине не в лучшей форме: почему так произошло

кусты клубники
Украинских саженцев клубники значительно стало меньше. Фото: freepik

В прошлом сезоне в Украине добавилось определенное количество площадей под садовой земляникой (клубникой), но и определенная исчезла, в основном из-за нехватки рабочих рук для уборки урожая. Кроме того, заморозки в мае 2024 уничтожили 70% поздних сортов ягоды.

Об этом пишет AgroTimes, ссылаясь на интервью агроном-консультантки по выращиванию ягодных культур и владелице питомника Ирины Павловой журнала "Садоводство по-украински".  

"Добавьте сюда экстремальную погоду прошлогодней весной. В моей 25-летней практике такого года еще не было. 25 мая обратные заморозки — 6 - 9°C уничтожили 70% поздних сортов садовой земляники. Не бывало, чтобы весь цвет замерз на поле", — отметила агроном.

По мнению Павловой, рынок клубники в Украине пока не в лучшей форме, ведь саженцев отечественного производства высокого уровня значительно уменьшилось. По ее словам, многие производители не соблюдают нормы и технологии выращивания. Обычно они используют непосадочный материал – просто выкапывают саженцы из собственных плантаций. Сегодня преобладает импорт из Нидерландов, Италии и Польши.

"Одновременно в таких условиях цены на клубнику складывались лучшими для производителей, которые поставляли качественную продукцию", — резюмировала агроном-консультантка.

Напомним, Кабинет министров Украины внес изменения в перечень плодово-ягодных культур, на посадку которых можно получить грант по программе создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства.

Автор:
Татьяна Ковальчук