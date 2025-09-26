С 1 октября 2025 года ФЛП и самозанятые лица будут получать упрощенную льготу по уплате ЕСВ

С 1 октября 2025 г. изменяются правила уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) для ФЛП и других самозанятых лиц. Для освобождения от обязательной уплаты взноса не нужно будет иметь основное место работы – это упрощает процедуру для многих предпринимателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

ФЛП и самозанятые лица смогут не платить ЕСВ за себя, если выполнены только два условия:

Работодатель (в том числе резидент "Дия Сити") уже уплатил ЕСВ за работника;

Сумма уплаченного ЕСВ соответствует минимальному страховому взносу.

Если работодатель уплатил меньше минимального страхового взноса, ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно определяют базу начисления ЕСВ и осуществляют его уплату.

Отмечается, что для ФЛП на едином налоге эта процедура обязательна.

Для других самозанятых лиц – обязательно, если есть чистый доход; если дохода нет – по желанию.

В налоговой подчеркивают, что база для начисления не может превышать установленную законом максимальную величину, а сумма ЕСВ не может быть меньше минимального страхового взноса.

Новые изменения делают уплату ЕСВ более гибкой и прозрачной для самозанятых, позволяя экономить время и избегать лишних бюрократических процедур.

Также напомним, что с 27 сентября 2025 г. в Украине начнут действовать новые правила регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Они утверждены постановлением Кабинета Министров №1048 от 26 августа 2025 года.