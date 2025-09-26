Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

С 1 октября 2025 года ФЛП и самозанятые лица будут получать упрощенную льготу по уплате ЕСВ

Уплата ЕСВ становится проще
Уплата ЕСВ становится проще / Depositphotos

С 1 октября 2025 г. изменяются правила уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) для ФЛП и других самозанятых лиц. Для освобождения от обязательной уплаты взноса не нужно будет иметь основное место работы – это упрощает процедуру для многих предпринимателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

ФЛП и самозанятые лица смогут не платить ЕСВ за себя, если выполнены только два условия:

  • Работодатель (в том числе резидент "Дия Сити") уже уплатил ЕСВ за работника;
  • Сумма уплаченного ЕСВ соответствует минимальному страховому взносу.

Если работодатель уплатил меньше минимального страхового взноса, ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно определяют базу начисления ЕСВ и осуществляют его уплату.

Отмечается, что для ФЛП на едином налоге эта процедура обязательна.

Для других самозанятых лиц – обязательно, если есть чистый доход; если дохода нет – по желанию.

В налоговой подчеркивают, что база для начисления не может превышать установленную законом максимальную величину, а сумма ЕСВ не может быть меньше минимального страхового взноса.

Новые изменения делают уплату ЕСВ более гибкой и прозрачной для самозанятых, позволяя экономить время и избегать лишних бюрократических процедур.

Также напомним, что с 27 сентября 2025 г. в Украине начнут действовать новые правила регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН. Они утверждены постановлением Кабинета Министров №1048 от 26 августа 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко