С 1 октября вступают в силу новации по НДС: кассовый метод в энергетике и новая льгота

С 1 октября 2025 г. в Украине начинают действовать изменения в Налоговый кодекс, принятые законом № 4536-IX от 16 июля 2025 года. Документ предусматривает ряд новаций в сфере налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Основные изменения

Продолжение кассового метода по НДС. До 1 января 2028 будет действовать кассовый метод для операций по снабжению электроэнергией, углем и продуктам его обогащения, централизованного водоснабжения и водоотведения.

Новая налоговая льгота. От НДС освобождается передача мелиоративных систем, которые находятся в государственной или коммунальной собственности, если она осуществляется безвозмездно и только в пользу водопользователей.

Эта льгота носит временный характер и будет действовать до момента обретения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе. При ее применении налоговые обязательства по НДС в соответствии со статьями 198.5 и 199 Налогового кодекса не начисляются.

Организации водопользователей — это неприбыльные юридические лица, созданные собственниками или пользователями земельных участков сельскохозяйственного назначения. Их задача – обеспечение эксплуатации и технического обслуживания мелиоративных систем для предоставления услуг по гидротехнической мелиорации.

Государственная налоговая служба Украины за 5 месяцев текущего года превысила плановые показатели по поступлению в госбюджет налога на добавленную стоимость. В январе – мае поступления перевыполнены на 9,5%. Всего после бюджетного возмещения поступило 134,4 млрд грн НДС, что на 11,7 млрд грн больше плана. В целом ГНС выполняет план по НДС на 109,5%.