С 16 декабря в Украине будут действовать новые графики отключения электроэнергии

В понедельник, 16 декабря, отключение электроэнергии впервые будет осуществляться по новым графикам, предусматривающим распределение каждой из шести очередей на две подгруппы. Для бытовых потребителей ограничения будут действовать с 07:00 до 20:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Укрэнерго поделилось графиками отключения света на 16 декабря

Да, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

00 – 08:00 – одна очередь отключений

08:00 – 12:00 – две очереди отключений

12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений

15:00 – 17:00 – две очереди отключений

17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений

19:00 – 20:00 – одна очередь отключений

Тем временем для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 21:00.

"Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре", — говорится в сообщении.

Света станет больше

С 16 декабря "Укрэнерго" вводит унифицированные графики для всей страны. Они будут одинаковыми для всех украинских городов, сообщает пресс-служба ДТЭК.

Графики предусматривают разделение всех 6 групп отключений, существовавших ранее на 12 подгрупп. Это позволит энергетикам более гибко подходить к отключениям: при необходимости выключать свет только половине группы, а не всю сразу. Потому с новыми графиками количество времени со светом увеличится.

Кроме этого, по новым правилам, основным временным распределением отключений будут не часы, а полчаса.

"Совокупно такой подход дает 56 часов со светом в течение недели для каждой очереди, в отличие от 38 часов, как было в предыдущих версиях графиков", – уточнил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

"Теперь между отключениями будет минимум 3,5 часа с электричеством. По всей стране каждую группу разделили на две подгруппы. Так что, когда выключать всю группу не нужно, облэнерго может выключить только пол группы и более точно распределить нагрузку на энергосистему", — рассказали в ДТЭК.

Графики отключений света в Киеве на 16 декабря

В Киеве 16 декабря максимальное время без света составит четыре с половиной часа, сообщает компания ДТЭК.

Напомним, в целях обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями, Министерство энергетики Украины внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии.