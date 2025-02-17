С компании Ахметова взыскали 11,5 млн грн: что известно

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) провело проверку ООО "Нефтегазэнергия", входящего в состав энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, по результатам которой бюджет пополнился на 11,5 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Отмечается, что по результатам анализа расходов специалисты АРМА обнаружили, что на оплату труда административного персонала были неправомерно отнесены расходы по договору управления, что привело к недоплате соответствующей суммы в государственный бюджет.

"Государственная казна пополнилась на 11,5 миллиона гривен благодаря четким действиям управления мониторинга. Важно, что управитель признал факт нарушения и полностью выполнил предписание. Мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и эффективность управления активами, способствуя таким образом увеличению поступлений в государственный бюджет", — прокомментировал Игорь Чулой, директор департамента по менеджменту активов АРМА.

В АРМА отмечают, что в 2024 году поступления от управления составили более 1 млрд 174 млн грн, что значительно превышает показатель аналогичного периода 2022 (почти 35 млн грн), демонстрируя существенный рост.

В АРМА напоминают, что ранее во время выездной проверки были обнаружены нарушения со стороны ООО "Нефтегазэнергия".

В частности, компания неправомерно включала расходы на добровольное медицинское страхование работников в расходы по договору управления на 2023-2024 годы, что привело к недоплате 481 тыс. 124,93 грн в государственный бюджет.

После рекомендации АРМА по устранению нарушения управитель признал ошибку и осуществил необходимую доплату в государственный бюджет Украины.

Отметим, Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) избрало управляющим арестованных активов ООО "Сервис Ойл" (дочерняя компания "Белоруснефть") ООО "Нефтегазэнергия", входящее в состав энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Ранее ООО "Нефтегазэнергия" задекларировало и уплатило в государственный бюджет 7,569 млн грн, что вдвое превышает предыдущие показатели в 3,75 млн грн.