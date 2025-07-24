С кондитерского предприятия взыскали 29 млн грн: детали

Кондитерское предприятие в рамках уголовного производства перечислило в госбюджет 29 млн гривен, которое должно было уплатить в виде налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что средства возвращены в бюджет в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

По данным следствия, директор общества в Винницкой области на протяжении трех лет сознательно не отражал в налоговой отчетности реальный объем доходов от продажи кондитерской продукции. Это привело к непоступлению в государственный бюджет более 29 млн грн налога на прибыль.

"Нарушение подтверждено результатами судебной экономической экспертизы. К моменту уведомления о подозрении руководитель предприятия полностью признал вину и добровольно уплатил всю сумму ущерба", - отмечают в прокуратуре.

Там добавляют, что в этой связи прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности.

Директор частной компании подозревается в завладении средствами "Укрнафты" и уклонении от уплаты налогов почти на 10 млн гривен.